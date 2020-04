Werder: Korb für Naldo

Werder Bremen hat kein Interesse an einem weiteren Engagement von Naldo an der Weser. Manager Frank Baumann sagt der ‚Bild‘: „Wir haben in der neuen Saison mindestens vier Innenverteidiger unter Vertrag, Außerdem sind wir ja dabei, die Mannschaft zu verjüngen. Deshalb ist eine Rückkehr kein Thema.“

Naldo hatte sich zuvor öffentlich bei Werder angeboten. Der 37-jährige Brasilianer ist derzeit vereinslos. Zwischen 2005 und 2012 hatte der Abwehrmann seine Schuhe für Grün-Weiß geschnürt und 2009 mit dem Team den DFB-Pokal gewonnen. Zuletzt stand Naldo bis Januar bei der AS Monaco unter Vertrag.