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HSV: Pherai trifft Transfer-Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Immanuel Pherai Hat beim Hamburger SV kaum Chancen auf Spielzeit @Maxppp

Immanuel Pherai bleibt dem Hamburger SV erhalten – zumindest vorerst. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, ist der Mittelfeldspieler zwar weiter ein klarer Wechselkandidat, wird in den kommenden Tagen allerdings keinen neuen Klub mehr finden. In einigen wenigen Ländern ist das Transferfenster noch geöffnet, dazu zählen Brasilien, Griechenland oder auch Japan. Alles jedoch keine Optionen für den 25-Jährigen.

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Pherais Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Im Winter wird der surinamische Nationalspieler, der unter Trainer Merlin Polzin keine Rolle mehr spielt, „erneut versuchen, eine Lösung zu finden, um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.“ Ein halbes Jahr vor Vertragsende sei ein Transfer dann wahrscheinlich. Vor einigen Wochen hatte es die SV Elversberg mit einem Angebot in Höhe von 750.000 Euro versucht, doch der HSV lehnte ab, hoffte auf eine höhere Offerte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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