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FT-Kurve Bundesliga

BVB: Klares Voting zur Sancho-Rückkehr

von Julian Jasch
Jadon Sancho vor dem BVB-Logo @Maxppp

Geht es nach den FT-Usern, sollte Borussia Dortmund eine Rückholaktion von Jadon Sancho (26) ernsthaft in Erwägung ziehen. 77 Prozent der abgestimmten 7256 Teilnehmer sind der Meinung, dass der Engländer dem BVB nach der schweren Verletzung von Giannis Konstantelias (23) weiterhelfen würde.

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Sollte der BVB nach dem Konstantelias-Schock Jadon Sancho zurückholen?
- Beendet
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Mit der Leihe von Ethan Nwaneri (19) vom FC Arsenal haben die Schwarz-Gelben am Deadline Day auf den Konstantelias-Ausfall reagiert. Unter Umständen könnte der Bundesligist aber auch noch bei Sancho zuschlagen, der nach seinem Abschied von Manchester United vereinslos und entsprechend ablösefrei auf dem Markt ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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