Bayern verkündet Cardozo-Verlängerung

von Fabian Ley - Quelle: fcbayern.com
Maycon Cardozo schlägt eine Flanke @Maxppp

Beim FC Bayern plant man langfristig mit Offensivtalent Maycon Cardozo. Der 17-Jährige hat laut offiziellen Vereinsangaben „einen Fördervertrag für die nächsten Jahre“ unterschrieben. Bei seinen beiden Spielen für die Zweitvertretung in der Regionalliga wusste der dribbelstarke Flügelstürmer zuletzt zu überzeugen. Zudem darf der gebürtige Brasilianer seit Oktober regelmäßig am Training der Profis teilnehmen.

FC Bayern Campus
Der #FCBayern hat den Vertrag von #FCBAmateure-Angreifer Maycon #Cardozo langfristig verlängert.

„Maycon kam vor gut einem Jahr über unsere internationalen Nachwuchsprogramme zu unserer U17 an den Campus. Nach starken Leistungen in der U19 in der Hinrunde wurde er in der Winterpause zu unseren Amateuren hochgezogen. Bei beiden Siegen gegen Unterhaching und Hankofen gehörte er in der Offensive zu den Aktivposten. Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung“, sagt Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer.

