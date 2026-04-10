Juve verlängert mit Spalletti

Juventus Turin und Trainer Luciano Spalletti setzen den gemeinsamen Weg fort. Der 67-Jährige hat bei der Alten Dame einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen. Berichten zufolge streicht Spalletti mit dem neuen Kontrakt rund sechs Millionen Euro pro Jahr ein.

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Erst im Oktober hatte der Italiener das Amt von Igor Tudor übernommen. Spallettis Bilanz seitdem: 17 Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen. In der Serie A liegen die Bianconeri als Tabellenfünfter in Reichweite zu den Champions League-Plätzen. In den kommenden zwei Spielzeiten soll Spalletti Juve weiter zu alter Stärke führen.