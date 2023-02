Galatasaray: Zaniolos schöne Geste

Nicolò Zaniolo gedenkt mit der Wahl seiner Rückennummer bei seinem neuen Klub Galatasaray einem Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien. Der Italiener wird in Istanbul die Nummer 17 tragen und damit den erst 17-jährigen Fan Muhammed ehren, der in den Trümmern sein Leben ließ.

Dieser freute sich so auf Zaniolos Ankunft, dass er vorab Highlight-Zusammenschnitte des 23-jährigen Offensivmanns ins Netz gestellt hatte. Leider kann er sein Idol nun nicht mehr im Gala-Trikot auflaufen sehen – dafür trägt es einen Nummer, die an Muhammed erinnert.

