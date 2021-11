Xavis erste Worte als Barça-Coach

Xavi wurde als neuer Trainer des FC Barcelona präsentiert. Gegenüber klubeigenen Medien sagt der einstige Spielmacher: „Es ist ein Traum, hier zu sein. Ich fühle, dass ich wieder nach Hause komme. Das hier ist mein Zuhause.“

Darüber hinaus sei der 41-Jährige „glücklich, dieses Projekt zu starten“. Xavi folgt auf den entlassenen Ronald Koeman an der Seitenlinie der kriselnden Blaugrana.

