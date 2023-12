Lyon: Cherki kommt auf den Markt

Olympique Lyon zeigt seinem einst als Toptalent gehandelten Rayan Cherki die Tür. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, ist der Ligue 1-Klub bereit, den 20-jährigen Offensivspieler im Winter ziehen zu lassen. Cherki tritt mit seiner Entwicklung auf der Stelle. Während das Eigengewächs in der vergangenen Spielzeit noch zehn Torbeteiligungen sammeln konnte, kommt der dribbelstarke Angreifer in der aktuellen Saison auf eine magere Vorlage in 14 Einsätzen.

Noch vor wenigen Jahren zählte Cherki zu den größten Talenten im französischen Fußball. Zahlreiche Topklubs leckten sich die Finger nach dem beidfüßigen Offensivspieler, der sowohl auf beiden Außenbahnen als auch im Zentrum eingesetzt werden kann. Inzwischen sind Cherkis Aktien aber deutlich gefallen. Nach FT-Infos kann der Youngster für eine Ablöse von 20 Millionen Euro gehen. Sein Vertrag ist noch bis 2025 gültig.