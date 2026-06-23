Irvine mit klarer Wechsel-Tendenz

Jackson Irvine plant, mit dem FC St. Pauli in die zweite Liga zu gehen. „Ja, ich habe nichts gehört, was etwas anderes nahelegen würde“, erklärt der Kapitän der Kiezkicker gegenüber ‚Sky‘ und führt aus: „Ich hatte Kontakt mit dem neuen Trainer Marcel Rapp, wir haben gesprochen, seit ich hier bin. Das ist aktuell weiterhin der Plan.“ Der Vertrag des Leistungsträgers läuft im kommenden Jahr aus.

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Irvine steht seit 2021 bei den Hamburgern unter Vertrag. In der vergangenen Abstiegssaison kam der Mittelfeldlenker verletzungsbedingt zu 26 Einsätzen. Aktuell ist der 33-Jährige für die australischen Socceroos bei der WM in Nordamerika am Start und kam in den beiden bisherigen Spielen jeweils ein Einwechselspieler zum Einsatz.