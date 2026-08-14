Glücklich wurde Conrad Harder bei RB Leipzig seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer bislang noch nicht. Ein Ausweg könnte sich dem 21-jährigen Dänen in der Süper Lig bieten, berichtet Ertan Süzgün. Dem türkischen Transferjournalisten zufolge zeigt Galatasaray Interesse am Mittelstürmer der Sachsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisher ging der Vorstoß aus Istanbul aber noch nicht über das Einholen von Informationen hinaus. In 29 Bundesligaspielen erzielte Harder nur drei Tore, zudem lieferte er drei Assists. Den Transfer des Nationalspielers ließen sich die Roten Bullen vor einem Jahr noch 24 Millionen Euro kosten. Schwer vorstellbar, dass sie diese Summe zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Verkauf zurückholen könnten.