Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Bayern befindet sich in der Pole Position um Matthijs de Ligt. Nach Informationen von ‚Sport1‘ hat der 22-Jährige den Münchnern bereits seine Zusage gegeben. Laut Alfredo Pedullà haben die Bayern ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro bei Juventus Turin hinterlegt. Dem Transferinsider zufolge kann die Summe per Boni auf 80 Millionen ansteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund

Dortmund hat die Verpflichtung des siebten Neuzugangs in diesem Sommer perfekt gemacht. Für rund 35 Millionen Euro wechselt Sebastién Haller (28) von Ajax Amsterdam zu den Schwarz-Gelben und unterschreibt einen bis 2026 gültigen Vertrag.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK — Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022

Bayer Leverkusen

Bayer lebt den Faible für brasilianische Fußballtalente in vollen Zügen aus. Wie das brasilianische Onlineportal ‚ge.globo‘ berichtet, sind die Verhandlungen mit Matheus França von Flamengo weit fortgeschritten. Neben Bayer zeigen auch Real Madrid und Botafogo Interesse an einer Verpflichtung des 18-jährigen Mittelfeldspielers.

RB Leipzig

In Leipzig freut man sich über einen Millionensegen. Die Sachsen haben den Verkauf von Tyler Adams (23) offiziell abgewickelt. Den US-Amerikaner zieht es für 23 Millionen Euro zu Leeds United. Darüber hinaus hat RB Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart ins Visier genommen.

Union Berlin

Für Pawel Wszolek ist das Kapitel bei Union endgültig beendet. Den Außenbahnspieler zieht es in seine polnische Heimat zu Legia Warschau. In der Hauptstadt unterschreibt der 30-Jährige einen Dreijahresvertrag. Die vergangene Rückrunde verbrachte er bereits als Leihspieler bei Legia.

𝘽𝘼𝘾𝙆 𝙏𝙊 𝙒𝘼𝙍𝙎𝘼𝙒 ⏪



Paweł Wszołek podpisał z Legią Warszawa kontrakt do końca sezonu 2024/25. Witamy ponownie Paweł!



➡ https://t.co/R8LAnXjVCc pic.twitter.com/1qp7fMnSfp — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) July 7, 2022

SC Freiburg

In Freiburg hat sich diese Woche einiges getan: Vincenzo Grifo verlängerte seinen Vertrag und Ritsu Doan kam von der PSV Eindhoven. Nach Informationen unserer Redaktion zahlen die Breisgauer eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro für den 24-jährigen Japaner. Darüber hinaus schlug Michael Gregoritsch (28) am heutigen Freitag in Freiburg auf, im Gegenzug wechselt Ermedin Demirovic (24) in die Fuggerstadt.

1. FC Köln

Der FC hat den fünften Sommer-Neuzugang eingetütet. Für rund eine Million Euro kommt Sargis Adamyan (29) von der TSG Hoffenheim und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2026.

⚠️ Breaking News: Jonas Hector hat seine Einheit extra unterbrochen, um eine wichtige Nachricht zu verkünden! 👀



Sargis Adamyan wechselt zum #effzeh und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. ✍️ Herzlich willkommen in Kölle, Sargis! 🔴⚪ pic.twitter.com/9DeqruWrM0 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 5, 2022

Mainz 05

Die Mainzer haben in Moussa Niakhaté (26) einen absoluten Leistungsträger verloren, dürfen sich dafür aber über einen warmen Geldregen freuen. Nottingham Forrest zahlt dem Vernehmen zehn Millionen Euro Ablöse, weitere fünf Millionen können an Boni folgen. Einen Ersatz haben die 05er in Frankreich ausgemacht: Anthony Roault (21) vom FC Toulouse ist laut der ‚L’Équipe‘ ein heißer Kandidat.

Danke für 4 Jahre Mainz 05! Alles Gute für deine Zukunft, Moussa! 🔴⚪️



Moussa Niakhaté wechselt zu @NFFC#mainz05 pic.twitter.com/5HPGnC9yzD — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) July 6, 2022

TSG Hoffenheim

Die TSG steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato hat sich Hoffenheim mit Alexander Djiku auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Der 27-Jährige hat bereits die Freigabe von seinem Klub Racing Straßburg erhalten.

Borussia Mönchengladbach

Der 16-jährige Angreifer Winsley Boteli wechselt von Servette Genf in den Fohlenstall. Das berichtet die ‚Rheinische Post‘. Bayer Leverkusen, der FC Bayern und der SC Freiburg gehen leer aus.

Eintracht Frankfurt

Die SGE eröffnet den Poker um Mittelfeldtalent Junior Dina Ebimbe von Paris St. Germain. Fünf Millionen Euro beträgt laut ‚Goal.com‘ das Startgebot aus Frankfurt. PSG lehnte allerdings ab und fordert fast das Doppelte.

VfL Wolfsburg

Laut ‚Bild‘ führt der VfL im Rennen um DFB-Talent Dzenan Pejcinovic, dessen Vertrag beim FC Augsburg ausgelaufen ist. Die Nebenbuhler heißen Juventus Turin und Manchester City.

VfL Bochum

Konstantinos Stafylidis, zuletzt ausgeliehen von der TSG Hoffenheim, bleibt ein weiteres Jahr an der Castroper Straße. Dasselbe gilt für Cristian Gamboa, der seinen Vertrag verlängert hat.

Alles Gute, Stafy 👋



Konstantinos #Stafylidis wechselt mit sofortiger Wirkung von der #TSG zum VfL Bochum. Der Vertrag des 28 Jahre alten Verteidigers im Kraichgau wäre 2023 ausgelaufen. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 6, 2022

📝 bis 24 = 24 🍺, ist doch ganz klar, oder @Cris_GamboaCR!😎



Aber keine Sorge, wir helfen dir. Ist ja Vorbereitung😉#meinVfL #Gambo2024 pic.twitter.com/WHoy5W7iis — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) July 7, 2022

FC Augsburg

Ermedin Demirovic heißt der neue Stürmer des FCA. Der 24-Jährige kommt im Tausch mit Michael Gregoritsch vom SC Freiburg.

Willkommen in Augsburg, Ermedin #Demirović! ❤️💚 Der 24-jährige Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina kommt vom @scfreiburg zum #FCA und erhält einen 4-Jahres-Vertrag bis 30. Juni 2026. 💪🏻 Gleichzeitig wechselt Michael #Gregoritsch in den Breisgau. Alles Gute, Gregerl! ✊🏻 pic.twitter.com/mqFl4ZBnr9 — FC Augsburg (@FCAugsburg) July 8, 2022

VfB Stuttgart

Stuttgart kann in Kürze einen Doppelschlag vermelden. Bereits fix ist die Verpflichtung von Angreifer Juan José Perea (22), der bis 2026 unterschreibt. Außenverteidiger Josha Vagnoman wird nach zähem Poker dem Hamburger SV abgekauft.

Hertha BSC

Die Berliner verstärken ihr defensives Mittelfeld mit dem Kroaten Ivan Sunjic. Der 25-jährige Abräumer kommt auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Birmingham City. Eine Kaufoption ist Teil des Deals.

Ivan #Šunjić trägt ab sofort unser blau-weißes Trikot! 🤝💙 Der 25-jährige Mittelfeldspieler schließt sich unserer Alten Dame zunächst leihweise an. Herzlich Willkommen in Berlin, Ivan! 👋https://t.co/hpK7OjIpr2 👈#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/L5hQWv3mIS — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 5, 2022

FC Schalke 04

Die Königsblauen holen mit Maya Yoshida einen Landsmann als Nachfolger von Ko Itakura. Für rechts hinten kommt wiederum der Schweizer Cedric Brunner von Absteiger Arminia Bielefeld nach Gelsenkirchen.

Verstärkung für die Defensive: Cedric Brunner spielt ab sofort für den #S04 und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/2024 💪



Willkommen auf Schalke, Cedric! — FC Schalke 04 (@s04) July 7, 2022

Werder Bremen

Die Grün-Weißen parken Kyu-Hyun Park in der dritten Liga. Der Linksverteidiger aus Südkorea läuft in der kommenden Saison leihweise für Dynamo Dresden auf.