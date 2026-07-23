Alejandro Grimaldo (30) ist schon weg, hat sich für 22 Millionen Euro Atlético Madrid angeschlossen. Um zahlreiche weitere Spieler von Bayer Leverkusen ranken sich aktuell Wechselgerüchte. FT verschafft einen Überblick.

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Christian Kofane (19)

Vertrag bis 2029

Das Sturmjuwel hat mit dem FC Arsenal und Newcastle United mindestens zwei finanzstarke Verehrer. Bayer plant mit Kofane und würde ihn laut der ‚Bild‘ erst ab 100 Millionen Euro Ablöse ziehen lassen.

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Ibrahim Maza (20)

Vertrag bis 2030

Arsenal soll auch ganz vernarrt in den Leverkusener Offensivzauberer sein. Sportchef Simon Rolfes schloss aber bereits die Tür – in diesem Sommer soll Maza unbedingt bleiben.

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Malik Tillman (24)

Vertrag bis 2030

Erst vor einem Jahr kam Tillman aus Eindhoven. Bietet nun jemand die damals gezahlten 35 Millionen, darf der Mittelfeldmann gehen. Gut für Bayer: Nach einer schwachen Saison glänzte der US-Amerikaner immerhin mit zwei Freistoßtoren bei der WM. Der FC Fulham und der AFC Bournemouth sollen angebissen haben.

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Ernest Poku (22)

Vertrag bis 2030

Der Flügelspieler kam für nur zehn Millionen von AZ Alkmaar und übertraf die Erwartungen. Jetzt haben der AFC Sunderland und Nottingham Forest ihr Interesse bei Bayer hinterlegt. Sportchef Simon Rolfes schweben 25 Millionen für Poku vor.

Kerim Alajbegovic (18)

Vertrag bis 2031

Per Option holte Leverkusen sein Eigengewächs erstmal für acht Millionen zurück von RB Salzburg. Vieles deutet mittlerweile darauf hin, dass Alajbegovic sofort für rund 25 Millionen weiterverkauft wird. Neben zahlreichen italienischen Klubs klopfte kürzlich auch der FC Chelsea beim Offensivspieler an.

Equi Fernández (23)

Vertrag bis 2030

Der 25 Millionen Euro teure Sechser konnte sich nicht durchsetzen, fiel stattdessen negativ durch Schmollen auf. Fernández darf für kolportierte 20 Millionen wieder gehen, gilt als Verkaufskandidat Nummer eins. Eine Spur führt zu Benfica Lissabon.

Exequiel Palacios (27)

Vertrag bis 2030

River Plate will seinen verlorenen Sohn zurückholen, zudem kursiert auch ein Gerücht über das Interesse von RB Leipzig. Vor einem Jahr forderte Leverkusen noch 45 Millionen für den Meister-Sechser. Unklar, ob der Preis mittlerweile gefallen ist. Erstmal hat Palacios nach der WM-Teilnahme mit Argentinien ohnehin Urlaub.

Robert Andrich (31)

Vertrag bis 2028

Auch der Kapitän könnte von Bord gehen. Eintracht Frankfurt wirbt um Andrich, der sich jedoch Bedenkzeit erbat. Zehn Millionen ruft Leverkusen für den Defensivallrounder auf.

Andrea Natali (18)

Die Rückkehr des italienischen Innenverteidigers zu Feyenoord Rotterdam ist schon so gut wie offiziell. Bayer kassiert zwei Millionen fix, Boni und eine Beteiligung an einem Weiterverkauf können folgen.

Eher Leih-Kandidaten: Abdoulaye Faye (21), Martin Terrier (29), Tim Oermann (22), Farid Alfa-Ruprecht (20), Noah Mbamba (21), Luca Erlein (19/noch offiziell bei Hoffenheim), Naba Mensah (19).