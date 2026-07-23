Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

270 Millionen: Knackt Bayer den Transfer-Rekord?

Im vergangenen Sommer zerfiel die Double-Mannschaft von Bayer Leverkusen, im Gegenzug kassierte man knapp 270 Millionen Euro Ablöse. Stößt der Werksklub in diesem Sommer in ähnliche Sphären vor?

von Lukas Hörster
2 min.
Christian Kofane beim Kopfball @Maxppp

Alejandro Grimaldo (30) ist schon weg, hat sich für 22 Millionen Euro Atlético Madrid angeschlossen. Um zahlreiche weitere Spieler von Bayer Leverkusen ranken sich aktuell Wechselgerüchte. FT verschafft einen Überblick.

Unter der Anzeige geht's weiter

Christian Kofane (19)

Vertrag bis 2029

Das Sturmjuwel hat mit dem FC Arsenal und Newcastle United mindestens zwei finanzstarke Verehrer. Bayer plant mit Kofane und würde ihn laut der ‚Bild‘ erst ab 100 Millionen Euro Ablöse ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ibrahim Maza (20)

Vertrag bis 2030

Arsenal soll auch ganz vernarrt in den Leverkusener Offensivzauberer sein. Sportchef Simon Rolfes schloss aber bereits die Tür – in diesem Sommer soll Maza unbedingt bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Malik Tillman (24)

Vertrag bis 2030

defaultAltAttribute

Erst vor einem Jahr kam Tillman aus Eindhoven. Bietet nun jemand die damals gezahlten 35 Millionen, darf der Mittelfeldmann gehen. Gut für Bayer: Nach einer schwachen Saison glänzte der US-Amerikaner immerhin mit zwei Freistoßtoren bei der WM. Der FC Fulham und der AFC Bournemouth sollen angebissen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ernest Poku (22)

Vertrag bis 2030

Der Flügelspieler kam für nur zehn Millionen von AZ Alkmaar und übertraf die Erwartungen. Jetzt haben der AFC Sunderland und Nottingham Forest ihr Interesse bei Bayer hinterlegt. Sportchef Simon Rolfes schweben 25 Millionen für Poku vor.

Kerim Alajbegovic (18)

Vertrag bis 2031

defaultAltAttribute

Per Option holte Leverkusen sein Eigengewächs erstmal für acht Millionen zurück von RB Salzburg. Vieles deutet mittlerweile darauf hin, dass Alajbegovic sofort für rund 25 Millionen weiterverkauft wird. Neben zahlreichen italienischen Klubs klopfte kürzlich auch der FC Chelsea beim Offensivspieler an.

Equi Fernández (23)

Vertrag bis 2030

Der 25 Millionen Euro teure Sechser konnte sich nicht durchsetzen, fiel stattdessen negativ durch Schmollen auf. Fernández darf für kolportierte 20 Millionen wieder gehen, gilt als Verkaufskandidat Nummer eins. Eine Spur führt zu Benfica Lissabon.

Exequiel Palacios (27)

Vertrag bis 2030

defaultAltAttribute

River Plate will seinen verlorenen Sohn zurückholen, zudem kursiert auch ein Gerücht über das Interesse von RB Leipzig. Vor einem Jahr forderte Leverkusen noch 45 Millionen für den Meister-Sechser. Unklar, ob der Preis mittlerweile gefallen ist. Erstmal hat Palacios nach der WM-Teilnahme mit Argentinien ohnehin Urlaub.

Robert Andrich (31)

Vertrag bis 2028

Auch der Kapitän könnte von Bord gehen. Eintracht Frankfurt wirbt um Andrich, der sich jedoch Bedenkzeit erbat. Zehn Millionen ruft Leverkusen für den Defensivallrounder auf.

Andrea Natali (18)

Die Rückkehr des italienischen Innenverteidigers zu Feyenoord Rotterdam ist schon so gut wie offiziell. Bayer kassiert zwei Millionen fix, Boni und eine Beteiligung an einem Weiterverkauf können folgen.

Eher Leih-Kandidaten: Abdoulaye Faye (21), Martin Terrier (29), Tim Oermann (22), Farid Alfa-Ruprecht (20), Noah Mbamba (21), Luca Erlein (19/noch offiziell bei Hoffenheim), Naba Mensah (19).

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bayer 04
Christian Kofane
Malik Tillman
Ernest Poku
Robert Andrich
Kerim-Sam Alajbegović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Christian Kofane Christian Kofane
Malik Tillman Malik Tillman
Ernest Poku Ernest Poku
Robert Andrich Robert Andrich
Kerim-Sam Alajbegović Kerim-Sam Alajbegović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert