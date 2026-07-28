Neuer Klub für Chicharito

Javier Hernández (38), alias Chicharito, zieht es zum neu gegründeten Klub Atlético Dallas in die USL-Championship. Wie der Verein aus der zweitklassigen US-amerikanischen Liga mitteilt, unterschreibt der Mexikaner einen Vertrag bis 2028. „Unser Traum war es, einen Verein aufzubauen, der wirklich zu Dallas gehört. Javier glaubte an diese Vision. Seine Karriere spricht für sich selbst, doch es sind seine Führungsqualitäten, seine Bescheidenheit, sein Kampfgeist und seine aufrichtige Liebe zum Spiel, die ihn zur perfekten Person machen, um das erste Kapitel in der Geschichte von Atlético Dallas mitzugestalten“, lässt sich Klubgründer Matt Valentine zitieren.

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Hernández ist bisher der einzige Spieler im Kader und soll als Zugpferd für weitere Profis und Sponsoren dienen. Nach seinem Abgang bei Chivas zu Jahresbgeinn war der Mittelstürmer, der zwischen 2015 und 2017 für Bayer Leverkusen auch in der Bundesliga aktiv war, zuletzt vereinslos.