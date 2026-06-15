Nach Ibrahima Konaté (27/FC Liverpool) und Denzel Dumfries (30/Inter Mailand) verpflichtete Real Madrid am heutigen Montag auch noch den spanischen Europameister Marc Cucurella (27/FC Chelsea) für die Defensive. Weiterhin halten sich hartnäckig Gerüchte, dass auch Nico Schlotterbeck (26) den Weg nach Madrid finden und somit die neue Viererkette komplettieren könnte.

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Für festgeschriebene 50 Millionen Euro darf der Linksfuß zu seinem Traumklub Real wechseln, die Königlichen planen laut der ‚Bild‘ ein Angebot. Dabei könnte er glatt noch einen Kollegen aus dem DFB-Team und von Borussia Dortmund mitnehmen: Der ‚Bild‘ zufolge verfolgt Real auch die Situation um Felix Nmecha genau, beobachte den Mittelfeldspieler schon länger. ‚Sky‘ bestätigt die Meldung und berichtet weiter, dass insbesondere Mourinho ein Nmecha-Fan sei.

Genau wie Schlotterbeck verlängerte der 25-Jährige vor Kurzem seinen Vertrag beim BVB, völlig ausgeschlossen ist ein Transfer laut ‚Sky‘ in diesem Sommer aber nicht, sollte Nmecha weiterhin bei der WM überzeugen. Auch die Manchester-Klubs United und City sind dran. Klar ist: Die Ablöse müsste extrem lukrativ für Dortmund sein, eine Klausel wie bei Schlotterbeck gibt es bei Nmecha erst 2027. Dann kostet der Rechtsfuß 70 Millionen Euro.