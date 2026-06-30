Werder kündigt Sturm-Transfer an

Werder Bremen will nach den ablösefreien Verpflichtungen von Cedric Itten (29) und Kenny Quetant (19) noch einen weiteren Stürmer an Bord holen. Daraus macht Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ kein Geheimnis: „Wir möchten im Sturm noch etwas machen und schauen uns nach Möglichkeiten auf dem Markt um.“

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Auf der Suche nach Verstärkung nehmen die Grün-Weißen insbesondere WM-Fahrer ins Visier. Lizenzbereichsleiter Niemeyer führt aus: „Ein starres Profil gibt es nicht. Für uns ist es wichtig, dass wir flexibel reagieren können, wenn sich Optionen ergeben.“ Eine konkrete Spur gibt es zur Stunde nicht.