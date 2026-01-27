Münster holt neuen Stürmer

Auf der Suche nach offensiver Verstärkung ist Preußen Münster in Schottland fündig geworden. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, wechselt Shin Yamada (25) leihweise bis zum Saisonende von Celtic Glasgow zu den Adlerträgern. „Shin ist ein sehr lauffreudiger und beweglicher Spieler, der uns viel Intensität, Flexibilität und Tiefe geben und unser Spiel damit bereichern kann. Er war in den ersten Gesprächen sehr gut vorbereitet, hatte sich schon einige Preußenspiele angesehen und uns damit das Gefühl gegeben, dass er richtig Lust auf diese Aufgabe hat“, so Sportdirektor Jan Uphues.

Yamada war erst im vergangenen Sommer für 1,73 Millionen Euro Ablöse von Kawasaki Frontale nach Schottland gewechselt, konnte sich seitdem aber nicht nachhaltig durchsetzen. Für den Rekordmeister der Premiership kam der Mittelstürmer wettbewerbsübergreifend lediglich zu elf Kurzeinsätzen, bei denen er ohne Torerfolg blieb. In Münster soll Yamada nun Spielpraxis sammeln. „Ich freue mich sehr darauf, jetzt in Münster zu sein und darauf, bald mit meinen neuen Teamkameraden vor unseren Fans aufzulaufen. Ich bin fit und werde mein Bestes für den gemeinsamen Erfolg geben“, bekräftigt der japanische Nationalspieler.