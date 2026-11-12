Eintracht: Acht Millionen für Zweitliga-Profi?

Sportlich befindet sich Eintracht Frankfurt auf dem aufsteigenden Ast, nur eines der vergangenen fünf Pflichtspiele ging verloren. Im Hintergrund arbeiten die Kaderplaner der Hessen bereits an möglichen Verstärkungen, um den Aufschwung weiter voranzutreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, hat die SGE einen interessanten Namen auf dem Zettel. Kevin Wiethaup (21) vom Karlsruher SC hat es demnach den Bossen angetan. Der Mittelfeldspieler ist einer der wenigen Lichtblicke bei den Badenern, die am vergangenen Spieltag auf den Relegationsplatz zur dritten Liga abgerutscht sind.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Frankfurt immer ein Auge auf vielversprechende Zweitligatalente. Can Uzun (21) und Nathaniel Brown (23/mittlerweile FC Bayern) schlugen voll ein, Louey Ben Farhat (20) war ebenfalls kurz vor einem Eintracht-Wechsel, am Ende schlug jedoch der SC Freiburg zu. Zudem glänzt der zukünftige Sportvorstand Joti Chatzialexiou mit seiner Expertise im Unterhaus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei mögliche Transfermodelle

Wiethaup passt laut ‚Absolut Fussball‘ perfekt ins gesuchte Profil am Main, sei „jung, entwicklungsfähig, flexibel einsetzbar und technisch hervorragend ausgebildet“. Erst im Sommer wechselte der Rechtsfuß ablösefrei vom VfL Osnabrück nach Karlsruhe und erkämpfte sich schnell einen Stammplatz. In bisher zehn Pflichtspielen erzielte Wiethaup zwei Treffer.

Zwei Transfermodelle stehen laut Bericht im Raum: „Ein Wechsel im kommenden Sommer wäre ebenso denkbar wie eine sofortige Verpflichtung mit anschließender Leihe bis zum Saisonende.“ Günstig dürfte ein Transfer indes nicht werden. Um Wiethaup aus seinem Vertrag bis 2029 zu kaufen, dürften demnach mindestens acht Millionen Euro nötig sein.