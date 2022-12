Lee verlässt die Hertha

Hertha BSC und Dong-jun Lee gehen wieder getrennte Wege. Die Berliner bestätigten am Donnerstagmorgen den Transfer des 25-jährigen Offensivmanns zum südkoreanischen Erstligisten Jeonbuk Hyundai Motors. Dem Vernehmen nach fließen rund 700.000 Euro Ablöse.

Für einen ähnlichen Betrag war Lee erst Ende Januar von Ulsan Hyundai nach Berlin gewechselt. Nur vier Spiele über insgesamt 116 Minuten bestritt der vierfache Nationalspieler für den Bundesligisten, in dieser Saison schaffte er es nicht einmal in den Kader. „Mit dem Wechsel zurück in seine Heimat haben wir eine für alle Seiten gute Lösung gefunden“, so Fredi Bobic.

Herthas Sportchef meint: „Schade, dass Dongjun leider aufgrund diverser Verletzungen sein Potenzial bei Hertha BSC nie dauerhaft hat zeigen können. Wir hatten gemeinsam mit ihm die Hoffnung, dass er bei uns sportlich durchstartet und er dadurch auch Teil des Nationalteams bleibt, was ihm auch in Sachen Wehrdienst geholfen hätte, der im nächsten Jahr für ihn ansteht.“