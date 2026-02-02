Menü Suche
Mainz verpflichtet Ruoppi

von Dominik Schneider - Quelle: mainz05.de
Otto Ruoppi im Einsatz @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 sichert sich die Dienste eines jungen Mittelfeldspielers. Otto Ruoppi hat einen Vertrag beim Bundesligisten unterzeichnet. Bis zum Sommer bleibt der 20-Jährige allerdings per Leihe bei seinem bisherigen Klub Kuopion Palloseura.

1. FSV Mainz 05
Mainz 05 verpflichtet Otto Ruoppi ✍️
Der 20-jährige finnische U21-Nationalspieler wechselt von Kuopion Palloseura zum 1. FSV Mainz 05 und bleibt bis Saisonende auf Leihbasis beim finnischen Club. Ab Juli 2026 gehört der offensive Mittelfeldspieler dann zum 05-Profi-Kader.
Sportdirektor Niko Bungert zum Deal: „Mit Otto Ruoppi konnten wir ein vielversprechendes, finnisches Top-Talent für uns gewinnen. Wir freuen uns auf einen sehr ballsicheren und torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler, der darauf brennt, ab dem kommenden Sommer seine Qualitäten bei Mainz 05 zu zeigen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
