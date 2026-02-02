Mainz verpflichtet Ruoppi

Der 1. FSV Mainz 05 sichert sich die Dienste eines jungen Mittelfeldspielers. Otto Ruoppi hat einen Vertrag beim Bundesligisten unterzeichnet. Bis zum Sommer bleibt der 20-Jährige allerdings per Leihe bei seinem bisherigen Klub Kuopion Palloseura.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Niko Bungert zum Deal: „Mit Otto Ruoppi konnten wir ein vielversprechendes, finnisches Top-Talent für uns gewinnen. Wir freuen uns auf einen sehr ballsicheren und torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler, der darauf brennt, ab dem kommenden Sommer seine Qualitäten bei Mainz 05 zu zeigen.“