Mainz verpflichtet Ruoppi
Der 1. FSV Mainz 05 sichert sich die Dienste eines jungen Mittelfeldspielers. Otto Ruoppi hat einen Vertrag beim Bundesligisten unterzeichnet. Bis zum Sommer bleibt der 20-Jährige allerdings per Leihe bei seinem bisherigen Klub Kuopion Palloseura.
Der 20-jährige finnische U21-Nationalspieler wechselt von Kuopion Palloseura zum 1. FSV Mainz 05 und bleibt bis Saisonende auf Leihbasis beim finnischen Club. Ab Juli 2026 gehört der offensive Mittelfeldspieler dann zum 05-Profi-Kader.
Sportdirektor Niko Bungert zum Deal: „Mit Otto Ruoppi konnten wir ein vielversprechendes, finnisches Top-Talent für uns gewinnen. Wir freuen uns auf einen sehr ballsicheren und torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler, der darauf brennt, ab dem kommenden Sommer seine Qualitäten bei Mainz 05 zu zeigen.“
