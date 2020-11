BTSV: Rückendeckung für Meyer

Trainer Daniel Meyer muss bei Eintracht Braunschweig vorerst nicht um seinen Job fürchten. Geschäftsführer Peter Vollmann betonte am Sonntag: „Der Trainer genießt unser Vertrauen zu 200 Prozent.“ Braunschweig verlor am Freitag mit 0:4 in Darmstadt, in der zweiten Liga rangiert der Aufsteiger auf Platz 17.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut möglich, dass im Winter der Kader verstärkt wird. Vollmann sagt: „Die Verletzungen zwingen uns zum Handeln. Und die individuellen Fehler, die zu vielen der 21 Gegentore geführt haben, sind auch ein Ansatzpunkt. Dass wir nachjustieren können, ist im Budget berücksichtigt. Aufgrund des großen Umbruchs war uns schon im Sommer bewusst, dass es in der Winterpause zu Nachbesserungen kommen könnte.“