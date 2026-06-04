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Köln-Abschied: Schwäbe hat ein Wunschziel

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
1 min.
Marvin Schwäbe im Trikot des 1. FC Köln @Maxppp

Marvin Schwäbe könnte sich in diesem Sommer noch einmal umorientieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat es bisher noch keine Gespräche zwischen dem 1. FC Köln und dem 31-Jährigen über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags gegeben. Ein Jahr vor Ende des Kontrakts sondiert der Kapitän und Stammkeeper demzufolge den Markt. Ein Wechsel nach England reizt Schwäbe, so das Fachmagazin. Dort könnte der frühere U21-Nationalspieler die Rolle eines Herausforderers annehmen.

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Ein Abschied vom FC ist indes noch keine ausgemachte Sache. Schwäbe betonte zuletzt mehrfach, dass er sich einen Verbleib in der Domstadt absolut vorstellen kann: „Ich mache die Tür dafür auf.“ Sollten beide Parteien sich jedoch nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen, droht ein ablösefreier Abgang. Bereits jetzt gibt es laut ‚kicker‘ konkretes Interesse an Schwäbe für Engagements ab Sommer 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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