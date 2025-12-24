Barça-Gespräche mit Bayern-Flirt Murillo

Murillo könnte Nottingham Forest spätestens im kommenden Sommer verlassen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat sich der FC Barcelona für einen Wechsel in Position gebracht. Demzufolge wurde das Interesse am brasilianischen Innenvertieidger bei dessen Beratern offiziell hinterlegt und ein Transfer im Anschluss an die Saison in Aussicht gestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Murillo hat sich zu einem der begehrtesten Innenverteidiger der Premier League entwickelt. Neben den Blaugrana steht der 23-Jährige auch beim FC Arsenal und dem FC Chelsea auf dem Zettel. Zuletzt wurde zudem dem FC Bayern Interesse nachgesagt, durch die sich anbahnende Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano (27) ist der Rekordmeister aber wohl aus dem Rennen. Forest erhofft sich bis zu 90 Millionen Euro durch den Verkauf des Abwehrchefs.