Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

Barça-Gespräche mit Bayern-Flirt Murillo

von Remo Schatz - Quelle: Sport
1 min.
Murillo im Einsatz für Nottingham Forest @Maxppp

Murillo könnte Nottingham Forest spätestens im kommenden Sommer verlassen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat sich der FC Barcelona für einen Wechsel in Position gebracht. Demzufolge wurde das Interesse am brasilianischen Innenvertieidger bei dessen Beratern offiziell hinterlegt und ein Transfer im Anschluss an die Saison in Aussicht gestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Murillo hat sich zu einem der begehrtesten Innenverteidiger der Premier League entwickelt. Neben den Blaugrana steht der 23-Jährige auch beim FC Arsenal und dem FC Chelsea auf dem Zettel. Zuletzt wurde zudem dem FC Bayern Interesse nachgesagt, durch die sich anbahnende Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano (27) ist der Rekordmeister aber wohl aus dem Rennen. Forest erhofft sich bis zu 90 Millionen Euro durch den Verkauf des Abwehrchefs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Nottingham
Barcelona
Murillo

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Nottingham Logo Nottingham Forest
Barcelona Logo FC Barcelona
Murillo Murillo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert