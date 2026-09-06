Ex-Gladbacher Embolo wird zum Hoffnungsträger

Breel Embolo sorgt in den USA für Furore. Der Stürmer traf gleich in seinem ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber Atlanta United. Der 29-Jährige verwandelte beim 2:2 gegen Messi-Klub Inter Miami einen Foulelfmeter. Atlanta hat elf Spiele vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den neunten Platz der Tabelle, der zu den Playoffs berechtigt.

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Embolo ist der zweitteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte von Atlanta United. Atlanta verpflichtete den Ex-Gladbacher in diesem Sommer für 17 Millionen Euro von Stade Rennes. Neben Miguel Almirón (32) und Aleksey Miranchuk (30) ist er einer der Topspieler des Teams.