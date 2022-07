Kiel: Reese in Italien begehrt

Fabian Reese hat das Interesse von einigen Klubs aus Italien auf sich gezogen. Laut dem Portal ‚Tuttmercatoweb.com‘ haben die beiden Erstligisten US Cremonese und US Salernitana sowie die beiden Absteige Cagliari Calcio und der FC Genua den 24-Jährigen auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison kam der Flügelspieler in 34 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen Reese sieben Assists und zwei Treffer. Sein Vertrag bei den Störchen läuft im nächsten Jahr aus. Dem Zweitligist bietet sich also diesen Sommer letztmalig die Möglichkeit, noch eine Ablöse einzustreichen.