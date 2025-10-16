Transferzeugnis: TSG ohne Nieten & mit zwei Gewinnern

Leon Avdullahu (21) – Note 3

Als Königstransfer für bis zu zehn Millionen Euro kam Leon Avdullahu vom FC Basel und sollte die Lücke schließen, die Anton Stach (26) hinterlassen hatte. Bislang ist dem Schweizer das zumindest teilweise gelungen. Er ist zwar immer gesetzt und überzeugte etwa bei den Siegen gegen Bayer Leverkusen (2:1) und Union Berlin (4:2), aber auch schwächere Leistungen wie gegen den 1. FC Köln (0:1) waren schon dabei. Ein ordentlicher Start mit Luft nach oben.

Wouter Burger (24) – Note 3

Seite an Seite mit Avdullahu besetzt Wouter Burger das Mittelfeldzentrum der TSG. Nach einem perfekten Auftakt mit einem Tor und einer Vorlage im Pokal lässt sein Scoring in der Liga auf sich warten. Meist sorgt er für Stabilität und agiert unauffällig.

Koki Machida (28) – ohne Note

Eigentlich war Koki Machida als Heilsbringer für die wacklige Defensive der TSG gekommen und nach einer starken Vorbereitung als Abwehrchef eingeplant. Doch nach nur einer Halbzeit gegen Bayer Leverkusen wurde dieser Plan jäh zunichtegemacht. Der Japaner riss sich das Kreuzband und fällt noch lange aus.

Albian Hajdari (22) – Note 3

Als Reaktion auf die Verletzung holte Hoffenheim zwei Tage später Albian Hajdari vom FC Lugano nach Sinsheim. Bei seinen drei Spielen von Beginn an kassierte Hoffenheim insgesamt sieben Tore, wirklich Schuld war der Kosovare daran aber nicht. Als Chef in der Abwehr fungiert er verständlicherweise aber auch noch nicht.

Bernardo (30) – Note 3,5

In dieser Rolle ist schon eher Bernardo gefragt, der ablösefrei vom VfL Bochum zur TSG kam. Dort setzt Christian Ilzer den Brasilianer auf der linken Abwehrseite in einer Viererkette ein. An diese neue Rolle – in Bochum hat er meist in einer Fünferkette agiert – muss sich der erfahrene Verteidiger erst noch gewöhnen. An seinem Offensivdrang muss Bernardo noch arbeiten, defensiv spielte die TSG bisher lediglich im Pokal zu Null.

Vladimír Coufal (33) – Note 2

In Sinsheim wollte man nach 68 Gegentoren in der Vorsaison nichts dem Zufall überlassen und verpflichtete in Vladimír Coufal den vierten Verteidiger mit Stammpotenzial. Der 33-jährige Rechtsverteidiger nahm den Platz vom gleichaltrigen Landsmann und Publikumsliebling Pavel Kaderabek sofort ein und entpuppt sich bislang als großer Gewinn. Ablösefrei von West Ham gekommen, absolvierte Coufal jedes Spiel von Beginn an, traf gegen den FC Bayern (1:4) und assistierte gegen den SC Freiburg (1:1).

Tim Lemperle (23) – Note 2

Wie Bernardo und Coufal kam auch Tim Lemperle im Sommer ablösefrei. Unter Ilzer findet sich der ehemalige Kölner schnell zurecht, gleich zum Auftakt gegen die Werkself gelang ihm ein Treffer. Gegen Union ragte er mit einem Tor und zwei Vorlagen heraus. Zwischenzeitlich warf ihn eine Blessur etwas zurück, ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub aus Köln absolvierte Lemperle jüngst seine schwächste Partie.

Entscheidende Wochen

Die Neuverpflichtungen haben der TSG insgesamt deutlich mehr Stabilität verliehen, doch nach wie vor haben Ilzer & Co. Luft nach oben. Die kommenden Wochen werden daher entscheidend. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es – wie neun Tage später im Pokal – gegen den FC St. Pauli. Dann folgen der 1. FC Heidenheim und der VfL Wolfsburg. Es sind Standortbestimmungen für eine Mannschaft mit vielen Neuzugängen.