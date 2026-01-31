Bericht: Augsburg holt spannenden Stürmer

Dem FC Augsburg geht offenbar ein weiterer Angreifer ins Netz. Nach dem von Bröndby IF ausgeliehenen Michael Gregoritsch (31) und dem von Sportig Lissabon ausgeliehenen Rodrigo Ribeiro (20) wechselt auch Uchenna Ogundu (19) in die Fuggerstadt, berichtet Fabrizio Romano.

Beim Transferinsider ist von einer Einigung zwischen sämtlichen Parteien die Rede. Aktuell steht der 1,88 Meter große Rechtsfuß noch bis 2028 bei Alanyaspor unter Vertrag. Laut ‚Sky‘ handelt es sich um einen festen Wechsel, der am morgigen Sonntag finalisiert werden soll. Eine mögliche Zusammenarbeit mit Stefan Baiaram (23/CS U Craiova) dürfte damit fürs Erste vom Tisch sein.

Ogundu sammelte in der laufenden Saison vier Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Assists) in der Süper Lig. Bei seinem neuen Arbeitgeber will er diese Quote sicherlich noch ein wenig aufpolieren.