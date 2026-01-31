Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bericht: Augsburg holt spannenden Stürmer

Der FC Augsburg rüstet nochmal auf der Sturm-Position nach. Einem Bericht zufolge steht dem Vollzug nichts mehr im Wege.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano | Sky
3 min.
Manuel Baum freut sich nach dem Sieg @Maxppp

Dem FC Augsburg geht offenbar ein weiterer Angreifer ins Netz. Nach dem von Bröndby IF ausgeliehenen Michael Gregoritsch (31) und dem von Sportig Lissabon ausgeliehenen Rodrigo Ribeiro (20) wechselt auch Uchenna Ogundu (19) in die Fuggerstadt, berichtet Fabrizio Romano.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Transferinsider ist von einer Einigung zwischen sämtlichen Parteien die Rede. Aktuell steht der 1,88 Meter große Rechtsfuß noch bis 2028 bei Alanyaspor unter Vertrag. Laut ‚Sky‘ handelt es sich um einen festen Wechsel, der am morgigen Sonntag finalisiert werden soll. Eine mögliche Zusammenarbeit mit Stefan Baiaram (23/CS U Craiova) dürfte damit fürs Erste vom Tisch sein.

Ogundu sammelte in der laufenden Saison vier Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Assists) in der Süper Lig. Bei seinem neuen Arbeitgeber will er diese Quote sicherlich noch ein wenig aufpolieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Alanya
Augsburg
Uchenna Ogundu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Alanya Logo Alanyaspor
Augsburg Logo FC Augsburg
Uchenna Ogundu Uchenna Ogundu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert