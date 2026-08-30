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Bundesliga

Behutsamer Plan für Musiala

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Jamal Musiala im Bayern-Trikot @Maxppp

Für Jamal Musiala steht noch kein kurzfristiges Pflichtspielcomeback bevor. Laut ‚Sky‘ wird der Offensivspieler des FC Bayern beim Pokalspiel gegen den VfL Osnabrück am Mittwoch (20:45 Uhr) höchstwahrscheinlich nicht Teil des Kaders sein.

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Für den 23-Jährigen sind das aber nicht zwangsläufig schlechte Nachrichten. Musiala trainiert weiterhin voll mit der Mannschaft, soll aber behutsam und ohne Risiko für einen weiteren Anfall auf dem Rasen aufgebaut werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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