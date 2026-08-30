Für Jamal Musiala steht noch kein kurzfristiges Pflichtspielcomeback bevor. Laut ‚Sky‘ wird der Offensivspieler des FC Bayern beim Pokalspiel gegen den VfL Osnabrück am Mittwoch (20:45 Uhr) höchstwahrscheinlich nicht Teil des Kaders sein.

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Für den 23-Jährigen sind das aber nicht zwangsläufig schlechte Nachrichten. Musiala trainiert weiterhin voll mit der Mannschaft, soll aber behutsam und ohne Risiko für einen weiteren Anfall auf dem Rasen aufgebaut werden.