Für Benedikt Gimber geht es wohl kurzfristig in wärmere Gefilde. Der Verteidiger wechselt laut ‚Sky‘ vom 1. FC Heidenheim zum FC Granada. Die Spanier statten den 29-Jährigen dem Bericht zufolge mit einem Vertrag bis 2028 aus. Die Unterschrift wurde bereits gesetzt.

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Update (21:01 Uhr): Jetzt haben die Spanier den Deal auch offiziell bekanntgegeben.

✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Benedikt Gimber, nuevo jugador del Granada CF #BenediktNazarí — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 19, 2026

In Heidenheim an der Brenz klingelt derweil die Kasse. Der Zweitligist kassiert noch eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich für den Verkauf des Linksfußes.