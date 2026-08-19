Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Gimber verlässt Heidenheim

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Benedikt Gimber im Einsatz für Heidenheim @Maxppp

Für Benedikt Gimber geht es wohl kurzfristig in wärmere Gefilde. Der Verteidiger wechselt laut ‚Sky‘ vom 1. FC Heidenheim zum FC Granada. Die Spanier statten den 29-Jährigen dem Bericht zufolge mit einem Vertrag bis 2028 aus. Die Unterschrift wurde bereits gesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (21:01 Uhr): Jetzt haben die Spanier den Deal auch offiziell bekanntgegeben.

In Heidenheim an der Brenz klingelt derweil die Kasse. Der Zweitligist kassiert noch eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich für den Verkauf des Linksfußes.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
LaLiga 2
Heidenheim
Granada
Benedikt Steffen Gimber

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
LaLiga 2 LaLiga 2
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Granada Logo FC Granada
Benedikt Steffen Gimber Benedikt Steffen Gimber
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert