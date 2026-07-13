Slaven Bilic übernimmt erneut die kroatische Nationalmannschaft. Wie der Verband der Karierten bekanntgibt, tritt der 57-Jährige die Nachfolge von Zlatko Dalic an, der das Team seit 2017 trainiert hatte und nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Portugal (1:2) zurücktrat. „Es ist nicht leicht, in Zlatkos Fußstapfen zu treten, aber wir sind überzeugt, dass Slaven die richtige Person für diese Aufgabe ist“, lässt sich HNS-Präsident Marijan Kustic zitieren.

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Bilic hatte Kroatien bereits zwischen 2006 und 2012 trainiert. „Ich habe großes Vertrauen in die uns zur Verfügung stehenden Spieler, und es liegt an mir, die Energie, den Ehrgeiz und die Entschlossenheit einzubringen, damit Kroatien weiterhin zur Fußballelite gehört. Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung, für die ich mich vollkommen bereit fühle – als reiferer und erfahrenerer Trainer als noch im Jahr 2006“, so Bilic.