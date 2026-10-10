Schalke-Manager kontert Kurucay-Kritik

Max Lüftl sieht in der öffentlich geäußerten Enttäuschung von Hasan Kurucay über dessen offene Vertragssituation bei Schalke 04 kein Problem. „Hasan darf das äußern, das ist sein gutes Recht. Er ist seit über einem Jahr ein sehr wichtiger Spieler für uns, als Persönlichkeit und auf dem Rasen“, erklärt der Schalker Direktor Profifußball gegenüber der ‚WAZ‘, stellt jedoch klar: „Trotzdem werden wir uns Zeit geben und allgemein keine Entscheidungen nach drei, vier Spielen der neuen Saison treffen. Wir haben alle auslaufenden Verträge im Blick und werden uns zu gegebener Zeit konkret damit auseinandersetzen.“

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Kurucay sorgte vor der Länderspielpause mit deutlichen Worten für Aufsehen. Demnach hätte der Türke von seinem Arbeitgeber noch „gar nichts gehört. Was passiert, sehen wir am Ende. Wenn mein Vertrag ausläuft, dann weiß ich: Ich werde nicht vereinslos sein.“ Der 29-Jährige fügte an, dass er „natürlich ein bisschen enttäuscht“ sei, da „Teamkollegen mit guten Leistungen neue Verträge bekommen und ich als Führungsspieler ohne neuen Vertrag dastehe“.