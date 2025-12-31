Bayern-Flirt: Porto vor Pietuszewski-Transfer

Der FC Bayern kann sich die Verpflichtung von Oskar Pietuszewski wohl endgültig abschminken. Wie ‚medzyki.pl‘ berichtet, sind die Verhandlungen zwischen Jagiellonia Bialystok und dem FC Porto bereits weit fortgeschritten und sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Der polnische Erstligist fordert zehn Millionen Euro für sein 17-jähriges Talent.

Damit wird Pietuszewski zum Rekord-Verkauf seines Heimatklubs. Auch die Bayern und der 1. FC Köln waren am Flügelspieler interessiert. Schon vor einigen Tagen hatte sein Berater aber bestätigt, dass ein Transfer in die Bundesliga für den Youngster nicht in Frage kommt. Stattdessen zieht es den Rechtsfuß also nach Portugal.