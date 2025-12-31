Menü Suche
Kommentar 5
Liga Portugal Bwin

Bayern-Flirt: Porto vor Pietuszewski-Transfer

von Dominik Sandler - Quelle: meczyki.pl
1 min.
Oskar Pietuszewski im Dress der polnischen Nationalmannschaft. @Maxppp

Der FC Bayern kann sich die Verpflichtung von Oskar Pietuszewski wohl endgültig abschminken. Wie ‚medzyki.pl‘ berichtet, sind die Verhandlungen zwischen Jagiellonia Bialystok und dem FC Porto bereits weit fortgeschritten und sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Der polnische Erstligist fordert zehn Millionen Euro für sein 17-jähriges Talent.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit wird Pietuszewski zum Rekord-Verkauf seines Heimatklubs. Auch die Bayern und der 1. FC Köln waren am Flügelspieler interessiert. Schon vor einigen Tagen hatte sein Berater aber bestätigt, dass ein Transfer in die Bundesliga für den Youngster nicht in Frage kommt. Stattdessen zieht es den Rechtsfuß also nach Portugal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Ekstraklasa
Bundesliga
Porto
Jagiellonia
Oskar Pietuszewski

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Ekstraklasa Ekstraklasa
Bundesliga Bundesliga
Porto Logo FC Porto
Jagiellonia Logo Jagiellonia Bialystok SSA
Oskar Pietuszewski Oskar Pietuszewski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert