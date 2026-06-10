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Bayers Transferbudget für den Sommer

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild | Sky
Kennet Eichhorn beim Training @Maxppp

Die Transferkasse von Bayer Leverkusen für den Sommer ist prall gefüllt. Der ‚Sport Bild‘ zufolge stehen Sportchef Simon Rolfes und Profi-Boss Kim Falkenberg „mindestens 60 Millionen Euro für Zugänge zur Verfügung“. Da sich die Summe durch Spielerverkäufe noch erhöhen könnte, ist es möglich, dass „das Transferbudget schnell auf 100 Millionen anwächst“.

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Bayers Wunschtransfer Nummer eins ist Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC. Laut ‚Sky‘ erhalten die Rheinländer tatsächlich den Zuschlag beim umworbenen Supertalent. Als Ablöse fließen zwischen acht und neun Millionen Euro nach Berlin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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