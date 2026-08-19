Menü Suche
Kommentar
La Liga

Köln-Kandidat Álvarez vor der Unterschrift

von David Hamza - Quelle: Marca
Edson Álvarez ist mit Mexiko aus der WM ausgeschieden @Maxppp

Edson Álvarez (28) hat wohl einen neuen Klub gefunden. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge steht eine Leihe zu La Liga-Klub Real Sociedad kurz bevor. Dort träfe Álvarez auf den ehemaligen Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo (Hoffenheim, Stuttgart), der mit den Basken den nationalen Pokal holte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Wechsel nach Spanien soll Álvarez zu Gehaltseinbußen bereit sein. Mit West Ham United stieg der mexikanische WM-Fahrer in der vergangenen Saison ab. Großes Interesse am defensiven Mittelfeldspieler zeigte auch der 1. FC Köln, dem Bundesligisten war ein Transfer letztlich aber zu teuer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Championship
West Ham
Real Sociedad
Edson Álvarez

Weitere Infos

La Liga La Liga
Championship Championship
West Ham Logo West Ham United
Real Sociedad Logo Real Sociedad
Edson Álvarez Edson Álvarez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert