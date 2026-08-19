Edson Álvarez (28) hat wohl einen neuen Klub gefunden. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge steht eine Leihe zu La Liga-Klub Real Sociedad kurz bevor. Dort träfe Álvarez auf den ehemaligen Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo (Hoffenheim, Stuttgart), der mit den Basken den nationalen Pokal holte.

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Für den Wechsel nach Spanien soll Álvarez zu Gehaltseinbußen bereit sein. Mit West Ham United stieg der mexikanische WM-Fahrer in der vergangenen Saison ab. Großes Interesse am defensiven Mittelfeldspieler zeigte auch der 1. FC Köln, dem Bundesligisten war ein Transfer letztlich aber zu teuer.