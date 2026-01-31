Belocian vor Wolfsburg-Leihe – Bayer holt Ersatz
Bayer Leverkusen fahndet schon seit einer Weile nach einem neuen Innenverteidiger. Nun wurde offenbar eine Lösung gefunden.
Bayer Leverkusen baut seinen Kader um. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt der deutsche U21-Nationalspieler Tim Oermann vorzeitig von seiner Leihe zu Sturm Graz zurück.
Bayer hatte Oermann im Sommer für knapp zwei Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger VfL Bochum verpflichtet, ihn dann aber zwecks Spielpraxis nach Österreich abgegeben. Der Plan ging auf: Der 22-Jährige absolvierte 23 Partien für Graz. Weiterhin denkbar ist, dass Leverkusen bis zum Transferschluss am Montag noch einen externen Neuzugang für die Abwehr an Land zieht. Nach FT-Infos baggert man intensiv und mit guten Aussichten an Noham Kamara (19) von Paris St. Germain.
Oermanns vorzeitige Rückkehr ermöglicht nun aber erstmal dem linksfüßigen Abwehr-Allrounder Jeanuël Belocian (20) eine Leihe. Der VfL Wolfsburg befindet sich wohl in der Favoritenrolle.
