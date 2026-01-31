Belocian vor Wolfsburg-Leihe – Bayer holt Ersatz

Bayer Leverkusen baut seinen Kader um. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt der deutsche U21-Nationalspieler Tim Oermann vorzeitig von seiner Leihe zu Sturm Graz zurück.

Bayer hatte Oermann im Sommer für knapp zwei Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger VfL Bochum verpflichtet, ihn dann aber zwecks Spielpraxis nach Österreich abgegeben. Der Plan ging auf: Der 22-Jährige absolvierte 23 Partien für Graz. Weiterhin denkbar ist, dass Leverkusen bis zum Transferschluss am Montag noch einen externen Neuzugang für die Abwehr an Land zieht. Nach FT-Infos baggert man intensiv und mit guten Aussichten an Noham Kamara (19) von Paris St. Germain.

Oermanns vorzeitige Rückkehr ermöglicht nun aber erstmal dem linksfüßigen Abwehr-Allrounder Jeanuël Belocian (20) eine Leihe. Der VfL Wolfsburg befindet sich wohl in der Favoritenrolle.