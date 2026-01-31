Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Belocian vor Wolfsburg-Leihe – Bayer holt Ersatz

Bayer Leverkusen fahndet schon seit einer Weile nach einem neuen Innenverteidiger. Nun wurde offenbar eine Lösung gefunden.

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
1 min.
Denis Vavro, Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen) und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg @Maxppp

Bayer Leverkusen baut seinen Kader um. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt der deutsche U21-Nationalspieler Tim Oermann vorzeitig von seiner Leihe zu Sturm Graz zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer hatte Oermann im Sommer für knapp zwei Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger VfL Bochum verpflichtet, ihn dann aber zwecks Spielpraxis nach Österreich abgegeben. Der Plan ging auf: Der 22-Jährige absolvierte 23 Partien für Graz. Weiterhin denkbar ist, dass Leverkusen bis zum Transferschluss am Montag noch einen externen Neuzugang für die Abwehr an Land zieht. Nach FT-Infos baggert man intensiv und mit guten Aussichten an Noham Kamara (19) von Paris St. Germain.

Oermanns vorzeitige Rückkehr ermöglicht nun aber erstmal dem linksfüßigen Abwehr-Allrounder Jeanuël Belocian (20) eine Leihe. Der VfL Wolfsburg befindet sich wohl in der Favoritenrolle.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Leverkusen
Wolfsburg
Sturm
Jeanuël Merick Belocian
Tim Oermann

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Sturm Logo SK Sturm Graz
Jeanuël Merick Belocian Jeanuël Merick Belocian
Tim Oermann Tim Oermann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert