VfB Stuttgart: 17-Tore-Knipser an der Angel

Der VfB Stuttgart blickt bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer in die Niederlande. Wie ‚Sky‘ berichtet, bemühen sich die Schwaben intensiv um Tim van der Leij. Das Konzept der Stuttgarter Bosse sieht vor, dass der 20-Jährige zunächst die zweite Mannschaft des VfB verstärkt, ehe er im zweiten Jahr fest zu den Profis stoßen soll.

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Van der Leij geht zurzeit für den RKC Waalwijk in der zweitklassigen Keuken Kampioen Divisie auf Torejagd und das äußerst erfolgreich: In 38 Pflichtspielen, von denen er lediglich zwölf von Beginn an bestreiten durfte, erzielte der junge Niederländer 17 Treffer. Diese Torausbeute lässt sein Preisschild nun auf rund eine Million Euro plus Bonuszahlungen steigen.

Da der Vertrag des Rechtsfußes in Waalwijk noch bis 2028 datiert ist, verspürt sein aktueller Arbeitgeber jedoch wenig Druck, das Sturmtalent unter Marktwert ziehen zu lassen. Nach Jeremy Arévalo (21) ist van der Leij bereits der zweite junge Angreifer, bei dem der VfB dieses Konzept verfolgt. Der 21-jährige Ecuadorianer pendelte in seinem ersten halben Jahr zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft und peilt nun den endgültigen Durchbruch in der Bundesliga an.