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Bundesliga

FC Bayern: Rückschlag im Boey-Poker

von Dominik Schneider - Quelle: Sabah Spor
Sacha Boey im Trainingsanzug @Maxppp

Der FC Bayern muss zum Trainingsstart womöglich wieder mit Sacha Boey (25) rechnen. Laut ‚Sabah Spor‘ beschäftigt sich Galatasaray inzwischen mit Zeki Celik (29). Der Rechtsverteidiger steht nur noch bis Ende Juni bei der AS Rom unter Vertrag und könnte dementsprechend ablösefrei nach Istanbul wechseln.

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Das würde die Chance auf einen festen Transfer von Boey deutlich verringern. Per Kaufoption könnte Gala den Franzosen für 15 Millionen Euro fest von den Bayern verpflichten. Mit Celik bietet sich nun aber eine deutlich günstigere Alternative. Gleichzeitig würde der 59-fache Nationalspieler dabei helfen, die Registrierungsregeln für einheimische Spieler der Süper Lig einzuhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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