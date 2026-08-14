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TSG gibt Tohumcu ab

von Dominik Sandler - Quelle: tsg-hoffenheim.de
Umut Tohumcu im TSG-Dress @Maxppp

Die TSG Hoffenheim gibt Umut Tohumcu nach Österreich ab. Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis zu RB Salzburg. Dem Vernehmen nach fließen 500.00 Euro als Leihgebühr, im Anschluss kann Salzburg den Mittelfeldspieler für drei Millionen Euro verpflichten.

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In Sinsheim hatte Tohumcu keine Perspektive mehr. In der Rückrunde der vergangenen Saison überzeugte der ehemalige U21-Nationalspieler bei Holstein Kiel. Jetzt geht es nach Österreich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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