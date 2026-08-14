TSG gibt Tohumcu ab

Die TSG Hoffenheim gibt Umut Tohumcu nach Österreich ab. Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis zu RB Salzburg. Dem Vernehmen nach fließen 500.00 Euro als Leihgebühr, im Anschluss kann Salzburg den Mittelfeldspieler für drei Millionen Euro verpflichten.

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OFFIZIELL: Servus in Salzburg, Umut Tohumcu! Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt leihweise vom deutschen Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim an die Salzach. 🔴⚪️ pic.twitter.com/fxA0skXyFT — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 14, 2026

In Sinsheim hatte Tohumcu keine Perspektive mehr. In der Rückrunde der vergangenen Saison überzeugte der ehemalige U21-Nationalspieler bei Holstein Kiel. Jetzt geht es nach Österreich.