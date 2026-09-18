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UEFA U21 Championship Qualification

DFB: U21-Kader mit drei Super-Stürmern

von Lukas Hörster - Quelle: dfb.de
3 min.
Paris Brunner bedankt sich beim Vorlagengeber @Maxppp

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat seinen Kader für die abschließenden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland, Malta und Georgien bekanntgegeben. Dabei sind mit Paris Brunner (20/AS Monaco), Dzenan Pejcinovic (21/VfB Stuttgart) und Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) drei Topstürmer, die laut Jürgen Klopp alle drei auch schon für die A-Nationalelf infrage kommen.

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Angeführt wird Di Salvos Aufgebot von Kapitän Tom Bischof 21/FC Bayern), der zur Hälfte der Länderspielphase zur A-Nationalelf aufrücken wird. Neben Brunner sind Frank Feller (22/1. FC Heidenheim), Noahkai Banks (19/FC Augsburg), Laurin Ulrich (21/SC Paderborn) Francis Onyeka (19/SV Elversberg), Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach) und Louey Ben Farhat (20/Karlsruher SC) erstmals für die U21 nominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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