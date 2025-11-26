Menü Suche
Gespräche laufen: Maignan-Wechsel wird konkret

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sport
Der Abgang von Mike Maignan vom AC Mailand wird immer wahrscheinlicher. Wie die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sport‘ berichtet, will der französische Nationalkeeper das Vertragsangebot der Rossoneri nicht annehmen. Der FC Chelsea habe außerdem mittlerweile Kontakt zum 30-Jährigen aufgenommen und wolle ihn im Sommer in die Premier League lotsen.

Auch der FC Bayern hatte Maignan in der Vergangenheit ins Visier genommen, Juventus Turin hat den Milan-Kapitän ebenfalls noch nicht abgeschrieben. Erst gestern berichtete die ‚Gazzetta dello Sport‘, dass die Rossoneri ihrem Kapitän einen Zwei- oder Dreijahresvertrag anbieten. Dieser scheint Maignan allerdings nicht zu überzeugen.

