Geheimtipps: Zwei neue Schalke-Gerüchte

Der FC Schalke 04 ist bei der Suche nach Verstärkung für die offensive Außenbahn offenbar in Kroatien fündig geworden. Wie ‚Sportitalia‘-Journalist Lorenzo Lepore berichtet, zeigen die Knappen Interesse an Iuri Tavares (25), der aktuell beim NK Varazdin in der kroatischen ersten Liga sein Geld verdient. Konkrete Gespräche gab es bislang allerdings noch nicht.

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Neben Schalke hat wohl auch der türkische Drittliga-Aufsteiger Bursaspor ein Auge auf Tavares geworfen, der 2022 ein Länderspiel für Kap Verde bestritten hat. Der 1,91 Meter große Angreifer steuerte in der abgelaufenen Saison in 35 Pflichtspielen sechs Tore und fünf Vorlagen bei. Bei Varazdin steht der 25-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag.

Neben Tavares könnte außerdem in Hampus Skoglund ein neuer Rechtsverteidiger zum Bundesliga-Aufsteiger wechseln. Die schwedische Sportzeitung ‚Sportbladet‘ berichtet, dass Königsblau ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen hat. Das Problem: Auch die Glasgow Rangers locken Skoglund und sollen ihr Interesse intensiviert haben. Beim schwedischen Tabellenzweiten Hammarby IF verfügt Skoglund noch über ein bis 2029 gültiges Arbeitspapier.