Star-Trio: Ancelotti glaubt an Verlängerungen

Carlo Ancelotti glaubt, dass die alternden Stars von Real Madrid auch in der nächsten Saison im Trikot der Königlichen spielen werden. „Ich denke, dass Luka Modric, Toni Kroos und Karim Benzema im nächsten Jahr noch hier sein werden“, so der 63-jährige Trainer auf der heutigen Pressekonferenz des Vereins. Die Verträge des Trios laufen im Sommer aus, Verlängerungen sind in Arbeit.

Auch um die langfristige Zukunft von Real macht sich Ancelotti keine Sorgen: „Sie ist glänzend, denn wir haben Toptalente wie Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde oder Dani Ceballos. Sie werden ihre eigene Geschichte hier schreiben. Es wird anders sein als bei ihren Vorgängern, aber sie werden auch große Spieler sein.“

