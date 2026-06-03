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Marseille findet neuen Trainer

von Santi Aouna - Daniel del Federico - Quelle: FT-Info
Bruno Genesio @Maxppp

Olympique Marseille hat einen Nachfolger für Habib Beye gefunden. Nach FT-Informationen wird Bruno Génésio das Zepter beim Tabellenfünften der abgelaufenen Ligue 1-Saison übernehmen. Lediglich die finalen Details müssen zwischen den Parteien noch geklärt werden.

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Marseille trennt sich somit von Beye, der die Franzosen nach nur vier Monaten im Amt wieder verlassen wird. Mit Génésio erhofft sich OM, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Der 59-jährige Übungsleiter hatte in der abgelaufenen Spielzeit den OSC Lille auf den dritten Tabellenplatz geführt und dort erfolgreich das Ticket für die Königsklasse gelöst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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