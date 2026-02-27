Menü Suche
Werder kassiert mit: Sargent schließt Millionen-Transfer ab

von Dominik Schneider
1 min.
Josh Sargent applaudiert den Fans @Maxppp

Der Transfer von Joshua Sargent in die Major League Soccer ist in trockenen Tüchern. Der FC Toronto hat die Verpflichtung des 26-jährigen Mittelstürmers von Norwich City bekanntgegeben. Sargent bindet sich bis 2031 an das Franchise aus der kanadischen Metropole.

Toronto FC
Dem Vernehmen nach fließen umgerechnet 18,7 Millionen Euro direkt in die Kasse von Norwich. Der englische Zweitligist kann über Bonuszahlungen mit zusätzlichen 4,3 Millionen Euro für den Transfer des Torjägers entlohnt werden. Werder Bremen kassiert mit, die Grün-Weißen sicherten sich beim Verkauf von Sargent nach England eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

