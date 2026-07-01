Interessante Bundesliga-Spur zu Matoshi

Ab der kommenden Spielzeit steht Mauro Lustrinelli bei Union Berlin an der Seitenlinie. Der Übungsleiter feierte mit dem FC Thun eine überraschende Meisterschaft und hatte sich dadurch für höhere Aufgaben empfohlen. Mit Kastriot Imeri (26) steht bereits ein ehemaliger Spieler auf Lustrinellis Wunschliste.

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Ein weiterer ist laut ‚kicker‘ Valmir Matoshi. Den 22-jährigen Mittelfeldspieler würde Lustrinelli dem Fachmagazin zufolge auch gerne nach Köpenick lotsen. In Thun gehörte der kosovarische Nationalspieler zum bevorzugten Personal von Lustrinelli. Das könnte sich bei Union fortsetzen.

Wie intensiv die Berliner allerdings schon an einem Transfer arbeiten, wird nicht überliefert. Aktuell ist Matoshi noch bis 2027 gebunden. Will Thun einen ablösefreien Abgang des Rechtsfußes im nächsten Sommer verhindern, müsste man sich in den kommenden Tagen wohl mit einem Verkauf beschäftigen.