Zur Konkurrenz: Hertha verliert Toptalent Ünal

Hertha BSC muss Toptalent Yunus Ünal offenbar ziehen lassen. Laut einem Bericht von ‚Transfermarkt.de‘ mehren sich die Indizien auf einen ablösefreien Sommer-Abschied des vielversprechenden Flügelspielers. Der 18-jährige Linksfuß werde sich aller Voraussicht nach Hannover 96 anschließen.

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In Berlin stand Ünal nach starken Leistungen in der U19 und in der zweiten Mannschaft im vergangenen Jahr schon auf dem Sprung zu den Profis. In Testspielen durfte der sechsfache deutsche U17-Nationalspieler unter Cheftrainer Stefan Leitl mitwirken, zu einem Profieinsatz kam er wohl auch aufgrund des auslaufenden Vertrags nicht. Seinen nächsten Karriereschritt geht Ünal nun voraussichtlich in Hannover.