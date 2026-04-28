Tränen am Rand des Wahnsinns

Jahreshauptversammlungen sind bei Borussia Mönchengladbach in der jüngeren Vereinshistorie für die jeweiligen Spieler und Trainer der Fohlen nicht vergnügungssteuerpflichtig. Zu sehr hinkt der stolze Traditionsklub seinen Ansprüchen hinterher. Am gestrigen Montagabend stellte Vereinslegende und -präsident Rainer Bonhof den ernüchternden Jahresbericht der Borussia vor und konstatierte unter Tränen: „Ich dachte, wir wären stabiler.“ Die ‚WAZ‘ titelt: „In Gladbach liegen die Nerven blank.“ Auch der aktuelle Übungsleiter Eugen Polanski musste sich vor den versammelten Mitgliedern für die aktuelle Saison rechtfertigen.

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„Ich habe auch andere Ansprüche an die Mannschaft und an mich selbst. Aber diese Saison ist es ein Erfolg, den Verein in der Liga zu halten.“ In der kommenden Spielzeit müsse sich dann vor allem eine Sache im Kader ändern: „Meine Überzeugung war vom ersten Tag an riesengroß, auch wenn mich die Mannschaft tagtäglich an den Rand des Wahnsinns bringt. Wir haben gute Charaktere, aber mir fehlt ein bisschen die Gier auf den Erfolg. Wir haben sehr liebe Spieler. Wir brauchen aber auch ein paar Arschlöcher in der Mannschaft.“ Ob Polanski dann überhaupt noch auf der Bank sitzt, darf aktuell bezweifelt werden.

Muss Müller Vancouver verlassen?

Zieht es Thomas Müller unfreiwillig in die USA? Die Vancouver Whitecaps, das MLS-Franchise des ehemaligen Bayern-Spielers, stehen zum Verkauf. Dieser gestaltet sich jedoch schwierig und könnte zu gravierenden Veränderungen führen, wie der Klub am gestrigen Montag bekanntgab: „Der Verein sah sich gut dokumentierten, strukturellen Herausforderungen in den Bereichen Stadionwirtschaftlichkeit, Zugang zur Spielstätte und Einnahmebeschränkungen gegenüber. Diese Umstände haben es erschwert, Käufer zu gewinnen, die sich dazu verpflichten, das Team in Vancouver zu halten.“

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Es droht ein Umzug des Klubs in eine andere Metropole, womöglich auch aus Kanada in die USA. Medien spekulieren schon über Las Vegas. „In den vergangenen 16 Monaten haben wir ernsthafte Gespräche mit mehr als 100 Interessenten geführt, doch bis heute hat sich kein tragfähiges Angebot ergeben, das den Verbleib des Vereins am Standort sichern würde. Sollte es eine lokale Eigentümergruppe geben, die über die Vision und die finanziellen Mittel verfügt, um einen zukunftsweisenden Weg einzuschlagen, so rufen wir diese eindringlich dazu auf, sich bei uns zu melden“, appelliert der Klub in seiner Pressemitteilung. Rund um das Heimspiel gegen die Colorado Rapids (3:1), bei dem Müller als Kapitän auflief und ein Tor vorbereitete, gab es zudem einen Protestmarsch der Vancouver-Fans.