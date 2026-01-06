Menü Suche
Einigung: Straßburg findet Rosenior-Nachfolger

von Julian Jasch - Quelle: The Telegraph
Gary O’Neil geht über den Platz @Maxppp

Racing Straßburg ist es bereits gelungen, die Nachfolge des zum FC Chelsea abgewanderten Liam Rosenior zu klären. Laut dem ‚Telegraph‘ ist sich der Ligue 1-Vertreter mit dem aktuell vereinslosen Gary O’Neil einig geworden. Lediglich Details seien noch zu klären, bis die Vertragsunterschrift erfolge.

O’Neil war zuletzt bis Dezember 2024 in der Premier League für die Wolverhampton Wanderers aktiv. Aus 63 Partien sammelten die Wolves unter dem englischen Übungsleiter aber nur 71 Punkte. In Frankreich will der 42-Jährige nun eine bessere Bilanz einfahren.

