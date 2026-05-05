Kompany-Erbe: Hoeneß schlägt Hoeneß vor

Uli Hoeneß denkt beim FC Bayern bereits an die Zeit nach Trainer Vincent Kompany. Gefragt von ‚DAZN‘, ob sein Neffe und VfB Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß geeignet wäre, erklärt der Ehrenpräsident: „Er kommt zu mindestens mal infrage.“

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Aktuell ist an einen Trainerwechsel in München aber nicht zu denken, unter Kompany reitet der Rekordmeister auf einer Erfolgswelle und will beim morgigen Halbfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain (21 Uhr) den Einzug ins Champions League-Finale perfekt machen. Entsprechend fügt Hoeneß an: „Aber Kompany kann von mir aus noch fünf oder zehn Jahre hierbleiben.“