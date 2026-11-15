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Premier League

Pochettino erhält Lizenz zum Geldausgeben

von Emanuel Schultz - Quelle: Mirror | The Sun
Trainer Mauricio Pochettino @Maxppp

Mauricio Pochettino soll im Januar ein umfangreiches Transferbudget für die Verstärkung des Kaders von Manchester United erhalten. Wie die englische Zeitung ‚Mirror‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen der Red Devils dabei vor allem in die Defensive investieren.

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Abgesehen davon laufen mit Blick auf den Sommer auch schon die Planungen für die Offensive. Laut der ‚Sun‘ steht Nico Paz (22) vom italienischen Erstligisten Como ganz oben auf der Liste möglicher Neuzugänge.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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