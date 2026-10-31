Mittelfeldspieler Tom Bischof hat sich mit seinem Wechsel zum FC Bayern 2025 einen Traum erfüllt. Gegenüber der ‚Welt am Sonntag‘ sagte der 21-Jährige: „Ich lebe wirklich meinen Traum. Schon als Kind wusste ich, dass es mein Traum und mein Ziel war, Profifußballer zu werden. Ich liebe den FC Bayern. Das war schon als Kind so – und das ist es immer noch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Als kleiner Junge sammelte Bischof die Trikots der Bayern-Stars: „Ich muss so 30 Trikots gehabt haben: Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry, Arjen Robben. Ich fand auch Thiago fantastisch, ein unglaublicher Spieler. In jedem Urlaub habe ich meine Eltern angefleht, mir ein neues Trikot zu kaufen.“ Bischof stand in der laufenden Saison bisher 13 Mal für den Rekordmeister auf dem Platz. In der Länderspielperiode im Oktober erzielte er außerdem seinen ersten Treffer für die deutsche Nationalmannschaft.